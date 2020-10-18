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وزير الري: ملايين من العالم سيعانون نقص المياه دون تكاتف الجهود الدولية

01:16 م الأحد 18 أكتوبر 2020
وزير الري: ملايين من العالم سيعانون نقص المياه دون تكاتف الجهود الدولية

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه سعيد للغاية بتنظيم مصر أسبوع القاهرة الثالث للمياه بعد النجاح الذي حققه الأسبوع في نسختَيه الأولى والثانية، والذي أتاح الفرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول والتحالفات والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا المياه.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، أن مصر تسعى من خلال هذا الحدث المهم إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل المعرفي في ما بيننا ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها هذا المورد المهم الذي يقترن وجوده بوجود الحياة.

وأوضح وزير الري أنه في ظل التغيرات المناخية وغيرها من التحديات؛ حيث سيعاني ملايين من سكان العالم نقص المياه خلال الأعوام الـ25 المقبلة ما لم تتكاتف الجهود الدولية وتُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات، ومن هنا جاء عنوان "أسبوع القاهرة للمياه" ليعكس تلك التحديات.

محمد عبد العاطي نقص المياه وزير الموارد المائية

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