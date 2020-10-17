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"مصر للطيران" تسيِّر 36 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

03:54 م السبت 17 أكتوبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 36 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 36 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، تورنتو، بغداد، أنجامينا، ميلانو، باريس، روما، أبوجا، أمستردام، فرانكفورت، عمان، الخرطوم، المدينة المنورة، بيروت، الشارقة، دبي، أبوظبي، واشنطن، لندن، إسطنبول، جدة، الدمام)، و٧ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان) ، و٣ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران فيروس كورونا مطار القاهرة الدولي منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة

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