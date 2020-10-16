"صائد الثعالب" أول مجموعة قصصية لـ"ليليت فهمي" عن هيئة الكتاب

(مصراوي):

صدر حديثًا للقاصة والناقدة المسرحية ليليت فهم، مجموعة قصصية بعنوان "صائد الثعالب"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجاء الغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير.

وتتكون المجموعة من 11 نصًا قصصيًا، هم: "عودة أبدية، صائد الثعالب، محاكمة الليدي مكبث، نداء الحدآن، الإله الأسود العجوز، حيوانات أليفة، عازف الترومبيت، محاولة للهرب، رحلة الخروج، أوقات ممنوعة، تهيأ لي أني رأيت ملاكًا"، بالإضافة إلى 11 فاصلًا نثريًا، هم: "قيلولة حمراء، أثر الجريمة، غفوة، الوقت، اعتذار، صباح مباغت، منسي، حلم، حتحور، خوف، احتراق".

ومن أجواء المجموعة: "بين باب شقتها والجارة مسافة قريبة، مسافة تؤدي إلى الحياة العادية، وما كانت لتطرق الباب أبدًا، إلا أنها استنتجت أن جارتها وزوجها لا يأكلون اللحوم قط، جارتها الفضولية التي تقطع كميات هائلة من الخضراوات، كما أن لديهما كلبًا ذهبي اللون وطفلًا محفوظًا في برطمان زجاجي، أحيانًا يعاملون الكلب كطفل، وأحيانًا يعاملون الطفل ككلب".

وليليت فهمي، قاصة وناقدة مسرحية، نشر لها العديد من المقالات والدراسات النقدية المسرحية في عددٍ من المجلات والدوريات الثقافية، شاركت في لجان تحكيم عدد من المهرجانات آخرها المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة، و"صائد الثعالب" هي المجموعة القصصية الأولى لها.