"الحياء من الله "عنوان خطبة اليوم الجمعة

عنونت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بـ"الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع.

وأضاف الوزير، في بيان، أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، ويقول (صل الله عليه وسلم): "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".​