ضبط كمية من مستحضرات التجميل مع راكبة أوروبية بالمطار

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والفيتامينات ذات الماركات غالية الثمن، أخفتها راكبة أوروبية من أصل مصري بحقائبها فور وصولها من ألمانيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكبة عند خروجها من لجنة الخط الأخضر وبحوزتها 3 حقائب كبيرة و هاندباج متوسطة الحجم.

وكلف الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك، محمد جمال مأمور الجمرك بالخط الأخضر، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود المضبوطات.

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .