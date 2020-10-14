وزيرة الثقافة تشهد تخريج دفعة 2020 من معهد السينما "صور"

كتب- مصراوي:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون بمناسبة تخريج دفعة المعهد العالي للسينما 2019-2020، وتحمل اسم المخرج الكبير "محمد عبدالعزيز" في تقليد جديد ينفذ لأول مرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، ومحسن التوني عميد معهد السينما، والنجم كريم عبدالعزيز نجل المخرج محمد عبد العزيز، ونخبة متميزة من الأساتذة والطلاب وأسرهم.

وقالت عبدالدايم: إن أهم الملامح الرئيسة في عظمة الشخصية المصرية عبر تاريخها الممتد تكمن في مقدار وقيمة ما نمتلكه من فنون وثقافة لقدرتها الفائقة في تجسيد هويتنا المتفردة بين الحضارات، وهو ما نسعى دائماً لصونه وتأكيده وتطويره لأجل صناعة مجتمع متميز.

وأبدت سعادتها بالمستوى الإبداعي الذي اتسمت به مشروعات التخرج لطلاب المعهد وشجعتهم على المزيد من النجاحات التي تدعم الوطن في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

كما أشادت بالدور الفعال لأكاديمية الفنون كإحدى الكيانات التنويرية القائمة على تعليم الفنون والمساهمة في نشرها وتطويعها لبناء أجيال إبداعية قادرة على التصدي للأفكار الهدامة.

وأضافت: أشعر بالفخر كوني أحد أبناء أكاديمية الفنون، وما يدعو للفخر أيضا كون معظم فناني مصر من خريجي الأكاديمية، كما أثنت على التقليد الرائع الذي دشنته الاكاديمية هذا العام والمتمثل في إطلاق اسم المبدع الكبير محمد عبدالعزيز على دفعة المعهد العالي للسينما ٢٠١٩ـ٢٠٢٠، وأوصت بضرورة الاستمرارية في تعميم إطلاق أسماء رموزنا الفنية والإبداعية على جميع دفعات المعاهد تخليداً لهم وتتويجاً لجهود روادها وأساتذتها في الدفعات القادمة.

كما كرمت المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بإهدائه درعاً تذكارياً احتفاء بإنجازاته في خدمة الفن السينمائي، وإسهاماته البارزة داخل المعهد العالي للسينما في خلق أجيال قادرة على حمل رايات التنوير الإبداعي في مصر.

وقال المخرج محمد عبدالعزيز: هذه لحظة فارقة وجميلة في حياتي أن يتم تكريمي بإطلاق اسمي على دفعة تخرج المعهد العالي للسينما هذا العام، وكلي سعادة بهذا التقليد الرائع الذي يعلي من شأن الفنون ورموزها.

وقال الفنان كريم عبدالعزيز: إنني فخور بتكريم والدي وأستاذي المخرج محمد عبدالعزيز بإطلاق اسمه على دفعة المعهد العالي للسينما هذا العام، كما شكر كل القائمين على هذا التكريم، مبدياً فخره وامتنانه بالانتماء لصرح فني عريق مثل أكاديمية الفنون كأحد أبنائها الخريجين الذي تعلم من قامات عملاقة هم أساتذتها.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى معهد الموسيقى العربية بالأكاديمية إلى جانب المعرض الفني الذي اشتمل على مجموعة أعمال ومعروضات ولوحات فنية بعنوان "مشروع اتيليه التخرج" لطلاب قسم هندسة المناظر بالمعهد وهو عبارة عن عرض تصميمات الأزياء والرسومات والديكورات الخاصة بأفلام مشروعات التخرج لدفعة ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالمعهد، كما ضم المعرض مجموعة أعمال فنية بعنوان "مبادئ تصوير الفرقة الأولى جميع الأقسام" وهو عبارة عن مجموعة من الأعمال الفنية قام بها طلاب الفرقة الأولى بالمعهد أثناء فترة التوقف الأنشطة خلال أزمة كورونا.