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وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير محمود ياسين: عبر بصدق عن قضايا المجتمع

11:50 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير محمود ياسين: عبر بصدق عن قضايا المجتمع

محمود ياسين

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير محمود ياسين، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبد الدايم: إن ساحة الإبداع فقدت أحد رموزها ونجما ذهبيا عبر بصدق عن قضايا المجتمع فى أعماله التى ستبقى علامات بارزة فى تاريخ الأداء التمثيلى.

وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم اسرته الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين ولد في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة، كما قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة إلى أن جاءت الفرصة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) عام 1970 وتوالت أعماله بعد ذلك، وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات الناجحة، وساند الكثيرين من نجوم الأجيال التى تلته.

محمود ياسين وفاة محمود ياسين وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

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