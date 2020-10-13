انتخابات الدقهلية| تقليص المقاعد يشعل ميت غمر.. وجوه جديدة تتصدر باقي الدوائر

(مصراوي):

تشهد دوائر محافظة الدقهلية الانتخابية، هدوء نسبيًا في الانتخابات على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بسبب ترشح الكثير من الوجوه الجديدة، ومن المرتقب أن يقتصر الصراع على دائرة ميت غمر، عقب إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رسميًا اليوم الاثنين، ترشحه لعضوية مجلس النواب عن الدائرة ذاتها.

وبحسب صفحة مرتضى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحمل منصور الرقم الانتخابي 35 مع رمز تمثال رمسيس.

مرتضى فاز في الانتخابات السابقة، عن الدائرة والتي أسفرت عن عضويته بالبرلمان الحالي، حيث كان مخصص لها 4 مقاعد طبقًا لقانون الانتخابات السابق، خفضوا لمقعدين في الانتخابات المقبلة.

في الدائرة ذاتها، ترشح النائب الحالي أسامة راضي عن حزب "مستقبل وطن"، وأحمد الألفي من الحزب ذاته، ليدخلوا في منافسة مع مرتضى، الذي استطاع بحسب تقارير صحفية، حصاد أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ويمثل الدائرة 4 نواب حاليين وهم (بدوي عبداللطيف هلال، ومحمد المرشدي، ومرتضى منصور، وأسامة متولي راضي).

في الدقهلية أيضًا، يخوض 16 مرشحًا الانتخابات بالنظام الفردي، 16 مرشح لحزب مستقبل وطن و4 مرشحين للشعب الجمهورى ومرشح واحد لحزب الاتحاد، والتي تعد معظمها وجوه جديدة على الساحة السياسية العامة.

في الدقهلية أيضًا، يخوض 16 مرشحًا الانتخابات، عن حزب "مستقبل وطن" و4 مرشحين عن "الشعب الجمهوري" ومرشح واحد عن حزب "الاتحاد"، ومعظمهم من الوجوه الجديدة على الساحة السياسية.​