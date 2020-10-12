سابقة تحدث لأول مرة.. "مترو الأنفاق" يفاجئ جمهوره بهدايا رمزية عند شراء التذاكر

(مصراوي)

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، في سابقة تحدث لأول مرة داخل وسائل النقل الجماعي، بتقديم هدايا رمزية إلى عدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر.

أعطى المهندس علي الفضالي رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بوجود عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطة أنور السادات بالخط الأول، وكذلك محطة العتبة بالخط الثاني؛ لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم تذكرة الركوب؛ تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسين جنيهًا كهدية مجانية من الشركة؛ حيث يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات؛ حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر حتى مئتي جنيه.

وفي سياق متصل، أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم لأول مرة داخل محطات مترو الأنفاق؛ حيث قال محمود كامل عبد المطلب، ٦٠ عامًا، يعمل محاسبًا قانونيًّا، إن مترو الأنفاق يعد الوسيلة الأهم داخل القاهرة الكبرى والتي لا غنى عنها بشكل يومي.

ومن جانبها، قالت دينا محيي الدين إسماعيل، ٣٧ عامًا، تعمل طبيبة أسنان، إن تلك المبادرة ستمثل تشجيعًا لجمهور الركاب على استقلال المترو والذي يتميز بالسرعة والنظافة والأمان.

وأضاف حازم عبد الحميد عبد الرحمن، ٣٧ عامًا، يعمل محاميًا حرًّا، أن مترو الأنفاق هو إنجاز من إنجازات الدولة المصرية، وأن هذه الوسيلة هي الوسيلة الأكثر التزامًا بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وختامًا، قالت ولاء أبو بكر عبد الرازق، ٣٧ عامًا، ربة منزل، إن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات تتميز بالسهولة والسرعة بعيدًا عن زحام المواصلات الأخرى وأنه ظل الأرخص بين وسائل النقل الجماعي؛ نظرًا لما يقدمه من خدمات تليق بالمواطن المصري.

ونوهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنها وجميع قيادتها والعاملين بها يتمنون رحلة سعيدة يتوافر بها كل سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والمهم، والذي يخدم الملايين من المصريين يوميًّا.