لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور

كتب : أحمد الباهي

11:27 ص 25/04/2026 تعديل في 11:52 ص
    لغز نسناس السادات المحير
    النسناس الهارب
    أثناء محاولة اللجنة الإمساك به

أكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية اليوم السبت، عدم ورود أي بلاغات جديدة بشأن النسناس الهارب بمدينة السادات، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل متابعة الموقف عن كثب.

متابعة مستمرة

أوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أن الأجهزة التنفيذية تترقب أي تحركات جديدة للحيوان، مع الاستعداد للتعامل الفوري حال تحديد موقعه، لضمان السيطرة عليه دون تعريض المواطنين لأي مخاطر.

غرفة عمليات

أشار إلى انعقاد غرفة عمليات بمدينة السادات لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والتنسيق بين الجهات المختصة للتعامل السريع مع أي مستجدات.

استعداد كامل

أكد المصدر أن خطة التعامل جاهزة للتنفيذ فور ظهور النسناس أو تلقي بلاغات مؤكدة بشأنه، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان احتواء الموقف بشكل آمن.

حكاية النسناس

وكانت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شهدت قبل أيام هروب قرد من حديقة حيوان "بلازا" بالمنطقة الأولى، وتنقله بين الأشجار ونوافذ المواطنين، وعلى الفور تشكلت لجنة من عدة جهات على رأسها الطب البيطري وجهاز المدينة والحماية المدنية والكهرباء، بحثًا عن القرد والسيطرة عليه.

