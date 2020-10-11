اليوم.. محمد الحلو ونجوم الأوبرا بقيادة سحاب على المسرح الكبير

إحباط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل مع راكب في مطار برج العرب

(مصراوي):

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة النجم محمد الحلو، باقة متميزة من روائع أعمال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب التي تغني بها كبار المطربين، خلال الحفل المقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن أهم الأغاني التي سيتم تقديمها: (لا تكذبي، دارت الأيام ، لأ مش انا اللي ابكي، وانا والعذاب وهواك وغيرها).

ويؤدي هذه الأغاني، نجوم الأوبرا آيات فاروق، إيمان عبدالغني، سارة سحاب، أحمد عفت، والعازفين سعيد الأرتيست (إيقاع)، احمد النجار (بيانو)، نادر أنيس (كمان).