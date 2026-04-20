تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

بيان الحكومة والموازنة على أجندة البرلمان

كما تشهد الجلسة العامة، يوم الأربعاء المقبل، استعراض وزير المالية بيان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.

ومن المقرر أيضًا أن يلقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانه حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مناقشات البرلمان لملفات الاقتصاد والموازنة العامة.