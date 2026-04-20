تابع الدكتور هاني سمير، رئيس حي غرب القاهرة، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف شوارع الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الغربية، وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وشهدت الجولة متابعة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب كنس الشوارع وإزالة الأتربة والرواسب، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المرورية ومنع تراكم القمامة.

كما تم الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة لتعزيز كفاءة منظومة النظافة، حيث جرت الأعمال تحت إشراف مدير شركة "ارتقاء غرب القاهرة"، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب



