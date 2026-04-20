وزيرة الثقافة تُحكم الرقابة: لجان لفحص الشكاوى وضبط الأداء المالي والإداري

كتب : محمد نصار

02:07 م 20/04/2026

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارًا بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة، بهدف فحص الشكاوى المقدمة من العاملين بالهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب العمل على إحكام منظومة الأداء المالي والإداري، بما يسهم في تحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل.

وباشرت اللجان التي تم تشكيلها من قبل وزيرة الثقافة مهامها خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأت أعمالها بتشكيل لجنة تضم قيادات من الوزارة، تختص بفحص الشكاوى الواردة من العاملين بدار الأوبرا المصرية، مع الوقوف على مدى وجود أي مخالفات أو تجاوزات في منظومة العمل الفني داخل الدار.

كما تقرر تشكيل لجنتين إضافيتين لمتابعة وضبط الأداء المالي والإداري بكل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للسينما.

وأكدت الوزارة أن الدكتورة جيهان زكي وجهت هذه اللجان بضرورة عرض نتائج أعمالها بشكل دوري، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تصحيحية، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة العاملين في منظومة العمل داخل الوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط المؤسسي، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الرقابة الداخلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات، وضمان تحقيق العدالة بين جميع العاملين بالوزارة.

