تقدم محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بالتهنئة إلى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني؛ لتكليفه بتسيير أعمال وكيل الأزهر.

ودعا، محمود الشريف، المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ أيمن عبدالغني في منصبه الجديد، وأن يُعينه على حمل الأمانة، ويُسدِّد خطاه في أداء هذه المسؤولية الجليلة.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص الشكر للدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق، على جهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة تولِّيه منصب وكيل الأزهر، داعيًا الله تعالى أن يكتب التوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ الأزهر الشريف منارةً للعلم وقلعةً للوسطية والاعتدال.

وهنأ نقيب الأشراف، للدكتور أحمد الشرقاوي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، لتكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة، داعيًا المولى عز وجل أن يعينه على أداء مهمته، وأن يكتب له التوفيق والسداد.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارًا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر، لحين تعيين وكيل للأزهر وفقًا للإجراءات المحددة بالقانون، أو بلوغ سن المعاش، أيهما أقرب.

كما أصدر شيخ الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل درجة رئيس القطاع.