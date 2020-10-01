الجيزة: غلق "سنتر" دروس خصوصية في بشتيل بأوسيم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط سنتر للدروس الخصوصية بشارع المعهد الديني في بشتيل.

وقالت المحافظة، في بيان، إنه تم مصادرة محتويات السنتر، وتحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة مجابهة السناتر التعليمية المخالفة للقانون وتحت إشراف، رئيس مركز ومدينة أوسيم.