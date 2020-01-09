أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد: السبت بداية التحسن

كتب - محمد نصار:

تصوير - مصطفى الشيمي

شهدت عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، مساء الخميس، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا مستمرة على مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة على مختلف الأنحاء مع بداية تحسن في الأحوال بداية من السبت المقبل.

وأوضح لمصراوي أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وغدًا الجمعة على مختلف الأنحاء تكون غزيرة على مناطق السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على القاهرة والصعيد.