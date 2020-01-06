وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة خطة إحكام إدارة المياه

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، خطة التوسع في أعمال الرصد والمراقبة للموارد المائية في الفترة القادمة لإحكام إدارة المياه من كافة مصادرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، مع وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الدكتور رجب عبد العظيم، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، ورئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك الدكتور أيمن السيد، ورئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات "التليمتري" الدكتور مؤمن الشرقاوي.

كما اجتمع وزير الري مع الدكتور محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمشرف على الحدائق بقناطر الدلتا؛ لاستعراض الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير المركز الثقافي لعلوم المياه بالقناطر الخيرية.

كما تم خلال الاجتماع أيضا متابعة الأعمال التي يجري تنفيذها لتطوير حديقة النيل بالمناشي.

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