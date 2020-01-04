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محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة آثار مياه الأمطار ويوجه بالاستجابة السريعة لأية بلاغات

09:35 ص السبت 04 يناير 2020
محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة آثار مياه الأمطار ويوجه بالاستجابة السريعة لأية بلاغات

خالد عبد العال محافظ القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدة مناطق بأحياء القاهرة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها القاهرة فجر اليوم.

كما تابع محافظ القاهرة انتشار شفاطات المياه خاصة المتواجدة فى المحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع مما ساعد على انسياب الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للمحافظة والغرف التابعة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال رقمى 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

هذا المحتوى من

Asha
خالد عبد العال مياه الأمطار الحركة المرورية الطقس
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