جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل
كتب - محمد عبيد:
أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل .
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 83 عبوة من مستحضرات التجميل و 147 حقنة لعلاج فيروس "بي".
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم وتحريز المضبوطات .
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