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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

03:07 م الجمعة 31 يناير 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

تهريب مستحضرات تجميل - ارشيفية

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل .

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 83 عبوة من مستحضرات التجميل و 147 حقنة لعلاج فيروس "بي".

وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم وتحريز المضبوطات .

مستحضرات تجميل تهريب أدوية وزارة الداخلية مطار القاهرة الدولي

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