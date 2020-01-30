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"الزراعة" تفتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية لأول مرة

10:06 م الخميس 30 يناير 2020
"الزراعة" تفتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية لأول مرة

السيد قصير

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق البطاطس المصرية بدولتي الهند وموريشيوس، وذلك لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي - في بيان اليوم الخميس - إن الفترة الحالية شهدت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية "للخضر والفاكهة" لأول مرة، منها المانجو إلى جنوب إفريقيا، والعنب للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزيلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديد للبصل في إندونيسيا.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا انتعاشة كبيرة وتخطت صادراتها الـ5.5 مليون طن لأول مرة بإجمالي حوالي 2.2 مليار دولار، مما يؤكد جودتها في الأسواق العالمية.

السيد القصير وزارة الزراعة استصلاح الأراضي أسواق البطاطس المصرية

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