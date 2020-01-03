"ارتفاع سعر الطماطم وإلغاء دعم التموين".. الحكومة ترد على 13 شائعة مثيرة للجدل

"صفر" في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إلغاء الدعم التمويني تدريجياً خلال 2020، والإعلان عن وظائف جديدة بالشهر العقاري، ووجود زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 13 شائعة هذا الأسبوع:

وظائف جديدة بالشهر العقاري

قالت وزارة العدل، إنها لم تعلن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها.

وأوضحت وزارة العدل أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة بالشهر العقاري

طفايات حريق غير صالحة

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنه لا صحة لما تم تداوله عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر.

وأوضحت الوزارة، أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تماماً ومطابقة للمعايير القياسية، مضيفة أن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة، وذلك للتأكد من درجة جودتها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: 3 إجراءات للتغلب على غش طفايات الحريق

دمج شعبتي "العلوم والرياضيات" للثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة.

وقالت الوزارة، إنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

لمزيد من التفاصيل: رسمياً.. الحكومة ترد على أنباء دمج شعبتي "العلوم والرياضيات" للثانوية العامة

ارتفاع أسعار الطماطم

قالت وزارة الزراعة، إنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة.

أشارت الوزارة إلى أنه أحياناً يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.

لمزيد من التفاصيل: بيان رسمي من الحكومة للرد على أنباء ارتفاع أسعار الطماطم

إلغاء دعم التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة.

وأشارت الوزارة، إلى انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء دعم التموين هذا العام

حظر زراعة الأرز

قالت وزارة الزراعة، إنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة، أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر ٣٠٠- سخا ١٧٨- سخا ١٧٩) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء حظر زراعة الأرز بشكل نهائي (بيان رسمي)

تعديل شروط مسابقة المعلمين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتعديل أي من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة التعليم أنها ملتزمة بتطبيق كافة شروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا دون أي تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.

وأشارت الوزارة إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

لمزيد من التفاصيل: هل عدلت الحكومة شروط مسابقة الـ "120 ألف معلم"؟

إهدار 20 مليون جنيه في تركيب "الإنترلوك"

قالت محافظة الجيزة، إنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب.

وأضافت محافظة الجيزة، أن مبلغ الـ 20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب "الإنترلوك" بالجيزة

تحويل مدارس التعليم الفني إلى "أساسي"

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة تولي قطاع التعليم الفني أهمية قصوى، بإعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية، حيث ارتفع عدد المدارس الفنية بنسبة 2% تقريباً ، لتصل إلى 2490 مدرسة خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 2450 خلال عام 2017/2018، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير كافة مجالات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تحويل مدارس التعليم الفني إلى "أساسي" لحل أزمة التكدس

نقص مصل الأنفلونزا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الأنفلونزا بالوحدات والمستشفيات الحكومية.

وشدد الوزارة على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: مصل الأنفلونزا توفر بالوحدات والمستشفيات الحكومية

وقف تنفيذ مشروعات القرى الفقيرة

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن كافة مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً" تسير بمعدلات تفوق المخطط وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً.

وقالت الوزارة إن الدولة أطلقت خلال العام المالي الحالي برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لوقف مشروعات تنمية القرى الأكثر احتياجًا

تحصين "الصندوق السيادي" من الرقابة

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن "صندوق مصر السيادي" من الرقابة والمساءلة.

أوضحت الوزارة، أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء تحصين "الصندوق السيادي" من الرقابة والمساءلة

خصخصة السكك الحديدية

قالت وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، إنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية.

وأوضحت الوزارة، أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، مضيفة أن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي .

تابعت: "إمكانية دخول القطاع الخاص شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي خصخصة هيئة السكك الحديدية