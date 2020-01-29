أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

القوى العاملة: غدًا بدء قبول طلبات 150 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية

06:41 م الأربعاء 29 يناير 2020
القوى العاملة: غدًا بدء قبول طلبات 150 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية تبدأ من غد الخميس قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وأضاف سعفان - في تصريح اليوم الأربعاء- أن هذه الوظائف برواتب مجزية، فضلًا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية و3 وجبات طعام (فطار - غذاء - عشاء) وبدل مواصلات وتأمين صحي.

وأوضح أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، حيث أن الفرص تتمثل في مُشرف أول إشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير وكابتين.

من جهته.. قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية: "إنه لا يشترط الخبرة إلا في وظائف معينه، حيث أن المقابلة الشخصية بالمديرية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، والمهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا".

وأضاف: "أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق طبقًا لتعليمات الوزير أولًا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعينها"، منوهًا بأن الطلبات تقدم بدءًا من غد وحتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

محمد سعفان مديرية القوى العاملة الإسماعيلية شرم الشيخ التأمين الصحي

الخبر التالى:

وزير الإعلام: مستعدون لتقديم تسهيلات لتنظيم أنشطة مشتركة مع الجامعة العربية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان