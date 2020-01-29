"قضايا المرأة" و "التراث الإسلامي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب.. اليوم

كتب- محمود مصطفى:

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "قضايا المرأة بين الشرع والعادات"، يُحاضر فيها الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو ورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والداعية الإسلامية نادية عمارة، ويديرها محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

ويعقد جناح الأزهر، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "التراث الإسلامي وقضايا الواقع"، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، المفتي الأسبق.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.