أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

"قضايا المرأة" و "التراث الإسلامي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب.. اليوم

02:13 م الأربعاء 29 يناير 2020
"قضايا المرأة" و "التراث الإسلامي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب.. اليوم

معرض الكتاب

كتب- محمود مصطفى:

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "قضايا المرأة بين الشرع والعادات"، يُحاضر فيها الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو ورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والداعية الإسلامية نادية عمارة، ويديرها محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

ويعقد جناح الأزهر، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "التراث الإسلامي وقضايا الواقع"، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، المفتي الأسبق.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

معرض الكتاب قضايا المرأة بين الشرع والعادات الأزهر الشريف دار الإفتاء المصرية

الخبر التالى:

محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان