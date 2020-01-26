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وزير الكهرباء يبحث تفعيل الربط الكهربائي مع "سد إنجا" بالكونغو

03:58 م الأحد 26 يناير 2020
وزير الكهرباء يبحث تفعيل الربط الكهربائي مع "سد إنجا" بالكونغو

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

القاهرة - أ ش أ:

توجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات القطاع ومن الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة بمجال الكهرباء، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، وإمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا، وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السد.

وأشار وزير الكهرباء - في بيان اليوم- إلى أن الزيارة تتضمن أيضا بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وزيادة حجم المشروعات المشتركة التي تقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة في مجال الكهرباء.

وأضاف أنه ستتم أيضاً مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية في مشروع سد إنجا، مؤكدا اهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور في تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص وبدعم من الحكومة المصرية، موضحا أنه تم الاتفاق على المشروع من خلال إعلان سياسي بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولي ووزير الطاقة الكونغولي إلى مصر عام 2016.

وشدد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية في جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء، متابعاً أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرض الكونغو.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، وتعزيز الوجود المصري بهذه الدول، وتفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف، والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

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محمد شاكر الربط الكهربائي سد إنجا جمهورية الكونغو الديمقراطية

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