حفيدة مانديلا: التعليم والصحة أساس النهوض بأي أمة

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

قالت نادليكا نانديلا، حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، إنها تحولت من عملها كممرضة إلى العمل في منظمات المجتمع المدني، لأنها عانت في صغرها من العنصرية والاضطهاد.

وتابعت خلال ندوة أقيمت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: "كانت تجربتي في المدرسة قاسية، وتعرضت للعنف والاضطهاد"، مؤكدة أن المرأة في جنوب أفريقيا عانت من العنف والاضطهاد والاغتصاب، خاصة السوداوات.

وأضافت أنها تسعى لحمل ميراث جدها في النضال، خاصة في مسألتي التعليم والصحة، مؤكدة أن أي أمة لا يمكن أن تنهض إلا من خلال التعليم والصحة.