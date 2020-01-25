حدث ليلاً| خطاب من الصحة بشأن الفيروس الغامض.. وتعرض ولاية تركية للتدمير

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

خطاب "مهم للغاية" من الصحة إلى المديريات بشأن الفيروس الغامض

أرسلت وزارة الصحة، خطابًا إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، ضمن خطتها لرفع درجة الاستعداد والجاهزية، تزامنًا مع ظهور فيروس كورونا المستجد (nCov2019)؛ لمنع دخول المرض إلى البلاد، والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه بها.

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ظهور أول حالة في أوروبا واحتياطات بمصر.. كورونا يصيب العالم بالفزع

انتشر فيروس كورونا الجديد، بشكل كبير وعلى نطاق واسع حول العالم، بعدما انتقل من مدينة ووهان الصينية، إلى نقاط كثيرة، وتسبب في وفاة العشرات، وإصابة المئات.

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قتلتهما الأم وحاولت الانتحار.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي "فتاتي بنها"

أمرت نيابة مركز بنها، الجمعة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي طفلتين ألقت بهما والدتهما من الطابق الرابع لمنزلهما في بنها، وأقدمت بعدها على الانتحار، وذلك لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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مريضة نفسية.. مصدر يكشف تفاصيل محاولة سيدة الانتحار بعد قتل طفلتيها ببنها

كشف مصدر أمني في القليوبية، تفاصيل جديدة حول واقعة إلقاء ربة منزل بنفسها وطفلتيها من الطابق الرابع لمنزلهم في بنها، ما أسفر عن مصرع الطفلتين، بينما ترقد الأم في حالة حرجة بمستشفى بنها الجامعي.

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​​​برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون تنمية النوبة القديمة قبل تقديمه للنواب

كشف النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة النوبة، عزمه التقدم بمشروع قانون لتنمية مناطق النوبة، مضيفًا أنه يعكف يسعى لتقديم المشروع خلال دور الانعقاد الجاري والأخير لمجلس النواب.

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"الوطنية للإعلام": لا صحة للتنازل عن تردد "الفضائية المصرية"

نفت الهيئة الوطنية للإعلام، ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة.

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وفاة مؤسس إذاعة القرآن الكريم وأول مذيع ديني متخصص

توفى صباح اليوم السبت الإذاعى الكبير، محمد عبد العزيز عبد الدايم، مؤسس ورئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، الذى تقلد العمل بها بعد 3 سنوات كانت تذيع التلاوة القرآنية دون تقديم أو تعقيب.

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سقوط قتلى وانهيار مبانٍ.. زلزال قوي يضرب تركيا وإسرائيل (فيديو)

أعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

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البنتاجون يعلن إصابة 34 عسكريًا أمريكيا في الضربة الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، إنه تم تشخيص 34 عسكريًا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي.

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أستراليا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا.

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بسبب فيروس "كورونا".. الصين تعزل 43 مليون شخص وتعلن ارتفاع حصيلة الوفيات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصًا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم السبت.

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ولاية "ألازيغ" تعرضت للدمار.. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 18 شخصًا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا أمس الجمعة إلى 18 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، نقلا عن وزير الداخلية سليمان صويلو.

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​​​ في محاكمة عزله.. نائب ديمقراطي يصف الرئيس الأمريكي بـ"الديكتاتور"

اتهم النائب جيري نادلر، وهو أحد مدراء مجلس النواب المنتدبين للحضور في جلسات مجلس الشيوخ، الرئيس دونالد ترامب، بأنه "ديكتاتور"، وذلك في اليوم الرابع من محاكمة عزل الرئيس الأمريكي.

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البيت الأبيض: ترامب بحث مع جونسون تأمين شبكات الاتصالات

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفيا "العمل معا لضمان أمن شبكات الاتصالات في البلدين"، حسبما قال البيت الأبيض في بيان الجمعة.

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فرنسا تعلن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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الجيش السوري يعلن الوصول لأطراف مدينة معرة النعمان

تشهد مناطق ريف إدلب الشرقي أعنف المواجهات بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة ليل الجمعة السبت والقوات الحكومية على أطراف مدينة معرة النعمان أبرز مدن ريف إدلب الشرقي.

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الجيش السوداني يؤكد عودة الأحوال إلى طبيعتها في آبيي

أكدت القوات المسلحة السودانية، عودة الأحوال إلى طبيعتها في منطقى آبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، والتي كانت شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى.

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