بمشاركة 60 شركة.. افتتاح معرض "Home in" لصناعة الأثاث بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينه 6 أكتوبر، معرض الأثاث والديكور "Home in"، المُقام خلال الفترة من 22 لـ26 يناير الجاري، بمشاركة 60 شركة متخصصة في مجال صناعة الأثاث، بالمنطقة خلف فاميلي مول بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الشربيني، خلال الافتتاح، إن المعرض يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تنشيط الأسواق الداخلية لصناع الأثاث، وتحقيق المنافسة بين الشركات العارضة وتوفير منتجات الأثاث والديكور بأعلى جودة لسكان المدينة والمترددين عليها.

يذكر أن المعرض يُقام للمرة الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، ولاقى إقبالًا غير متوقع من الزائرين حيث فاق عدد زوار الدورة السابقة 40 ألف زائر، لما تقدمه الشركات العارضة بالمعرض من خصومات تتراوح بين 30 و50% خلال فترة المعرض، موضحًا أن معرض الأثاث والديكور "home in"، يتميز بعرض أكثر من 1500 موديل من أرقى أنواع الأثاث.​