وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح معرض الكتاب.. وجناح خاص بالوزارة

كتب- محمد نصار:

انطلقت اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس حيث قام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فعاليات المعرض وتفقد سيادته الجناح الخاص بوزارة البيئة واستمع لشرح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للأنشطة المختلفة المقدمة من الوزارة للجمهور المتردد على المعرض.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تستهدف من المشاركة فى فعاليات المعرض التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع من أجل رفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة.

وتشارك وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بجناح B50 بصالة 3 يشمل مجموعة هامة من الإصدارات المتنوعة عن أنشطة ومشاريع الوزارة المختلفة والتعريف بها للجمهور كالمحميات الطبيعية والمخلفات بكافة أنواعها، والتنوع البيولوجي، وتقرير حالة البيئة، كما سيتم توزيع مجموعة من إصدارات وكتب التوعية طوال فترة المعرض.

وتعقد وزارة البيئة على هامش فعاليات المعرض مجموعة من الأنشطة وورش العمل الفنية عن فن الاوريجامي "فن طي الورق" واعادة التدوير.

ويشهد جناح الوزارة هذا العام نشاطا مكثفا في إطار الترويج والتوعية بمبادرة "اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي وحث المواطن على المشاركة في تغيير السلوكيات والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.