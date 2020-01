توقعات ساويرس لـ2020: سقوط أردوغان وتحرر العرب.. وصعود الذهب

كتب- رامز ميلاد:

مع بداية العام الجديد، نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس توقعاته لـ2020. وقال في تدوينة على صفحته الرسمية بتويتر إنه يتوقع تحرر سوريا وليبيا والعراق من القوات الأجنبية، وسقوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وألا يعاد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، وارتفاع الذهب لمستوى 2000 دولار.

وكتب ساويرس تدوينته باللغة الإنجليزية، قائلا: "عام 2020 ، الأرقام تشعرني بالتفاؤل: لن يكون دونالد ترامب الرئيس القادم، كوريا الشمالية ستتحد مع كوريا الجنوبية، وستستعيد المملكة المتحدة أمجادها الماضية، وسيسقط أردوغان ، وستتحرر سوريا وليبيا والعراق من القوات الأجنبية، والذهب سوف يصل إلى 2000 دولار".

2020 the numbers have a nice feel i am optimistic : Donald Trump will not be next President, North Korea will unite with South Korea , UK will regain its past glories , Erdogan will be toppled , Syria,Lybia and Irak will be libirated from foreign troops and Gold will hit 2000 $😊