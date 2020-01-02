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توقعات ساويرس لـ2020: سقوط أردوغان وتحرر العرب.. وصعود الذهب

03:35 م الخميس 02 يناير 2020
توقعات ساويرس لـ2020: سقوط أردوغان وتحرر العرب.. وصعود الذهب

نجيب ساويرس

كتب- رامز ميلاد:

مع بداية العام الجديد، نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس توقعاته لـ2020. وقال في تدوينة على صفحته الرسمية بتويتر إنه يتوقع تحرر سوريا وليبيا والعراق من القوات الأجنبية، وسقوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وألا يعاد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، وارتفاع الذهب لمستوى 2000 دولار.

وكتب ساويرس تدوينته باللغة الإنجليزية، قائلا: "عام 2020 ، الأرقام تشعرني بالتفاؤل: لن يكون دونالد ترامب الرئيس القادم، كوريا الشمالية ستتحد مع كوريا الجنوبية، وستستعيد المملكة المتحدة أمجادها الماضية، وسيسقط أردوغان ، وستتحرر سوريا وليبيا والعراق من القوات الأجنبية، والذهب سوف يصل إلى 2000 دولار".

كانت مجلة "فارايتي" الأمريكية اختارت ساويرس ضمن قائمتها السنوية لأكثر 500 شخصية مؤثرة، الذين يشكلون صناعة الإعلام والترفيه في العالم.

وكان من بين هذه الشخصيات، المنتج والسيناريست المصري محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويتم اختيار القائمة من قبل هيئة تحرير المجلة، التي تجري أبحاثاً شاملة لاختياراتها، لتعكس إنجازات الشخصيات الـ500 على مدار الـ ١٢ شهرًا الماضية.

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