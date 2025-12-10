أحمد موسى: ننتقد المسؤولين لكن الكذب والبلبلة غير مسموح بهما

وجه الإعلامي أحمد موسى تحية خاصة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تناوله الواضح لقضايا الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الرأي العام.

وقال إن "حرية الرأي والتعبير موجودة ومتاحة في مصر"، مشيراً إلى أنه لا يزال يمارس حقه في نقد الحكومة والمسؤولين، مستشهداً بانتقاده الأخير لوزير الشباب والرياضة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرأي مكفول لكل مواطن، ومن حقه أن يعبر عنه، وفي حال كانت المعلومات التي يبني عليها المواطن رأيه ناقصة، فإنه سيتم العمل على استكمالها له.

وأوضح أن "موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مُباح ولا قيود عليه"، لكنه شدد في المقابل على أن "الشائعات والأكاذيب أمر مجرم".

ولفت إلى أن هناك فرقاً جوهرياً بين انتقاد الحكومة أو المسؤولين الذي يحتاج إلى رد وتوضيح، وبين بث الشائعات الهادفة إلى التضليل.

وذكر أن الهدف من ترويج الأكاذيب وبث الشائعات هو بلبلة الرأي العام وإرباكه، مؤكداً أن مصر ليست وحدها في مواجهة هذه الظاهرة. وذكر أن هناك 3 دول عربية أخرى تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة الشائعات وهي: الإمارات، قطر، والكويت.

