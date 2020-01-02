العناني يترأس اجتماع "الأعلى للآثار".. والمجلس يصدر 3 قرارات

كتب- محمد عاطف

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأولي بعد دمج الوزارتين، بمقر الوزارة بالزمالك.

وقال بيان لوزارة الآثار، إنه تم مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، وفي إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية، تم اتخاذ 3 قرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف.

جاء القرار الأول لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، إذ قرر المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعرًا موحدًا وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة.

كما قرر المجلس فتح منفذ بيع فرعين جديدين للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة.

كما تم اتخاذ قرار بالبدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية.

كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وأوضخ البيان أن هذا القرار جاء في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

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