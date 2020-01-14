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كلاب ونفايات.. ننشر الفيديو المتسبب في استجواب وزيرة الصحة برلمانياً

06:27 م الثلاثاء 14 يناير 2020
كلاب ونفايات.. ننشر الفيديو المتسبب في استجواب وزيرة الصحة برلمانياً

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد علي:

حصل مصراوي على الفيديو الذي استعرضه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال جلسة استجواب وزيرة الصحة هالة زايد، في البرلمان اليوم الثلاثاء.

وتضمن الفيديو عددًا من المخالفات الموجودة في مستشفى بولاق الدكرور، بوجود أعداد كبيرة للكلاب التي تجولت بساحة المستشفى، وانتشار عدد من أكوام النفايات التي وصفها النائب بالنفايات الخطرة.

وأشار الحسيني، إلى أن "أسانسيرات" المستشفى معطلة ما يمثل صعوبة كبيرة في تنقل المرضى داخل المستشفى فضلا عن عدم وجود أطباء للرعايا الحرجة.

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وزيرة الصحة هالة زايد محمد الحسيني لجنة الإدارة المحلية

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