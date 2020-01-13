​بعد إلغائها من فواتير الكهرباء.. ننشر رسوم النظافة في مشروع القانون الجديد

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بدءًا من شهر يونيو المقبل.

يأتى ذلك في الوقت الذي تنطر فيه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، كأحد التشريعات الهامة فى إطار تطوير منظومة النظافة.

ويرصد "مصراوي"، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل المادة (8) بما يؤدي إلى إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة.

وجاءت الرسوم الجديدة المقررة بمشروع القانون الجديد مقابل خدمة جمع القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة:

- من 4 جنيهات إلى 30 جنيها بالنسبة للوحدات السكنية

- من 30 جنيها 200 جنيه شهرياً للوحدات التجارية والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

- بما لا يجاوز 500 جنيها شهرياً للمنشأت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمة الخاصة.

- بما لا يجاوز 700 جنية شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعة، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

- بما لا يجاوز ألف جنية شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم