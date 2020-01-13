ارتفاع حرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- جلال المسري ومصطفى الشيمي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا يمتد حتى نهاية يوم الخميس المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه بداية من اليوم نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة واتساع الفارق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى، وتسجل على القاهرة اليوم 19 درجة وغدا الثلاثاء 20 درجة بينما تصل يوم الأربعاء المقبل لـ24 درجة، في حين أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 10 و13 درجة.

وأضاف شاهين أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة يرجع إلى اختلاف الكتل الهوائية التي نتأثر بها، حيث تزدات ساعات الليل عن ساعات النهار كما يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بسبب غياب السحب، ما يرتفع درجات الحرارة نهارا وتبدأ في التراجع ليلا مع غياب أشعة الشمس.

وتابع: "العامل الثاني في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين يرجع إلى وجود كميات من بخار الماء في طبقات الجو العليا وهذه الطبقات بها مرتفع جوي يساعد على تدفئة سطح الأرض بمصر، نتيجة تعرضنا للكتلة الهوائية القادمة من الجزيرة العربية وهي أكثر دفئ من أوروبا.

وأكد أن حالة الطقس تكون شديدة البرودة خلال فترات الليل، يصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد.