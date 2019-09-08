إلغاء تخصيص أرض بحي المقطم بسبب تأخر تنفيذ المشروع

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 2812 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 107 لسنة 1990 الصادر بتعديل أرقام القطع السابق تخصيصها بالمقطم بقرار محافظ القاهرة رقم 223 لسنة 1985 والمبينة على الرسومات المرفقة بهذا القرار من نسبة الـ5% الخاصة بمحافظة القاهرة لإقامة دار المحفوظات العمومية لمحافظة القاهرة ليصبح التخصيص لقطعتي الأرض رقمي 79 و107 والبالغ مساحتهما حوالي 2000 م2 نظرًا لمخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار وذلك لعدم البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال سنتين من تاريخ تسليم الأرض.

وألزمت المادة الثانية حي المقطم بالتحفظ على الأرض لحين قيام الإدارة العامة لأملاك المحافظة بالتصرف فيها بمعرفتها طبقًا للقنوات الشرعية المعمول بها.