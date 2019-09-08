وزير التنمية المحلية: عقد أولى دورات تدريب الكوادر الأفريقية الشهر الحالي

كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تجري استعداداتها خلال الشهر الجاري لعقد أولى دورات تدريب الكوادر الأفريقية في مجال التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الدورة التدريبية ستتم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي يجري حاليًا إعداد بروتوكول للتعاون معها في مجال تدريب الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية المحلية.

وأضاف الوزير، أن هذه الدورة تأتي في إطار إتاحة قدرات مركز سقارة التابع للوزارة للأشقاء الأفارقة في واحد من أهم المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية وتخطيط المدن واللامركزية المحلية وإدارة موادر المحافظات والحوكمة، موضحًا أن الوزارة ستتيح من خلال كوادرها ومدربيها الفرصة للأشقاء الأفارقة للتدريب في هذه المجالات الحيوية، بالإضافة للتحديات التي تواجه المدن الأفريقية.

وقال الوزير، إن هذه الدورة والبرامج التدريبية تأتي في إطار الشراكة مع وزارة الخارجية وتتواكب مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المختلفة بالحكومة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة تأتي تنفيذًا للتوصيات التي تم إعلانها في مؤتمر (المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة) والذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" خلال الفترة 17- 20 يونيو 2019.

وشدد على أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لتعاون دائم ومستمر مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المتعددة الخاصة بنشاط وزارة التنمية المحلية، علاوة على ما ستتيحه تلك الدورات للتعريف بما حققته الحكومة المصرية في عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من إنجازات وكذا على الصعيد التنموي لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها التحدي السكاني والبنية التحتية والمخلفات الصلبة واللامركزية المالية والإدارية وإتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وغيرها من الملفات الهامة.