التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط للتسوية بمؤهل أعلى (قرار رسمي)​

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016.

ووفقا لبيان الجهاز اليوم، فقد تضمن الكتاب عدة قواعد يجب على الوحدة الالتزام بها عند اتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية"، ومنها أن إعادة التعيين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، كما أن "التسوية" أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

وأهاب الجهاز بكافة الوحدات سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطاتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية.

وسيتم الجهاز إنهاء إجراءات اعتماد كافة الطلبات المستوفاة التي وردت أو سوف ترد إليه من السلطة المختصة ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتي تاريخ 1 نوفمبر 2019، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.