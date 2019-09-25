المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تطلق مبادرة "أوطان بلا إرهاب"

كتب – محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الأربعاء، مبادرة تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب" بجامعة الأزهر بحضور مسئولي المنظمة، ورئيس الجامعة الأزهر، والنواب، وعمداء الكليات.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، عضو هيئة كبار العلماء في اجتماع مجلس جامعة الأزهر اليوم، إن المبادرة أطلقتها المنظمة لحمل رسالة الرحمة والسلام فى العالم كله، ونشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام والوقوف فى وجه الأفكار الإرهابية المتشددة والمتطرفة.

وأشار إلى دور الأزهر الشريف جامعاً وجامعة، بالتعاون مع المنظمة برئاسة فضيلة الإمام الاكبر في محاربة جماعات الظلام التي خلقت من وحي أكاذيبها وسمومها ديناً مغايراً، ومخالفاً لتعاليم ديننا الحنيف البعيد كل البعد عن المغالاة والتطرف والتشدد.

وأوضح عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، أن هناك عوامل جذب من قبل الجماعات المتطرفة للشباب في كل البلدان فعلينا أن نفعل هذه المبادرة داخل كل الكليات مع المصريين والوافدين، مؤكدًا أنه لا يوجد بلد يستطيع أن يزعم أنه يمتلك المناعة أو الحصانة ضد الإرهاب.

ومن جانبه وجّه أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات على التعاون مع المنظمة في تنفيذ مشروع "سفراء الـزهر" والتدريبات المختلفة، موضحاً أن المبادرة تعد تكملة للجهود المتوالية المبذولة من قبل المنظمة في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، وأطلقت من قبل مشروعًا علميًا لتفنيد الأفكار المتطرفة، لإعداد ردًا دقيقًا على الأفكار المغلوطة التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف فى استقطاب الشباب والفتيات، وترجمتها للعديد من اللغات.

وأعلن أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تضامن الجامعة مع مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بتفعيل أنشطتها وعقد العديد من الفاعليات بكافة كليات الجامعة، وأن يتم التعاون في كافة أنشطة المنظمة التي تعمل على تأهيل الأزهريين كمشروع سفراء الأزهر ومنحة 5000 أزهري.