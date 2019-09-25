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    بشأن السيول والأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا احترازيًا للمحافظات بعد قليل

    12:27 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    بشأن السيول والأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا احترازيًا للمحافظات بعد قليل

    الأمطار

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة موجهًا للمحافظات.

    وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن البيان احترازي بشأن الاستعدادات لفصل الخريف والذي يشهد سيولًا، وأمطارًا غزيرة، بما يستوجب ضرورة الاستعداد الجيد له من قبل المحافظات خاصة فيما يتعلق بتطهير مخرات السيول والتأكد من عملها إلى جانب تطهير شبكات الصرف الصحي.

    وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية فصل الخريف الاثنين الماضي.

    الأمطار السيول الطقس هيئة الأرصاد الجوية مخرات السيول فصل الخريف

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