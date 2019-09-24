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    المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي القوات البحرية

    10:26 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي القوات البحرية

    الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو، للقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

    وقال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة مستمرة، بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري علي كافة الإتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة جاء ذلك خلال لقائـه بعدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

    بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب ، معربًا عن اعتزازه بالنجاحات التى تحققت للقضاء.

    ونقل وزير الدفاع للمقاتلين، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة فى تأمين حدود مصر الشمالية والمياة الاقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.

    القوات المسلحة المتحدث العسكري محمد زكي وزير الدفاع القوات البحرية

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