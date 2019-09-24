الأوقاف: إضافة المجلس العلمي إلى أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف إطلاق المجلس العلمي ضمن أنشطة المجلس بداية من الشهر القادم وذلك كأحد أهم الأنشطة العلمية الجديدة للمجلس .

وأوضحت الأوقاف أن إطلاق المجلس يأتى في إطار سعي الوزارة الدائم إلى إحداث حراك فكري وعلمي وثقافي مستمر، كما يعد المجلس العلمى الجديد لقاء شهريا بحضور نخبة مختارة من العلماء والكتاب والمثقفين في نقاش علمي حر حول قضية الشهر العلمية، التي يتم اختيارها بعناية في أهم قضايا الفكر الإسلامي المعاصرة وبخاصة ما يتصل بتجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وفقه الواقع والمستجدات وتحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ومقتضيات فقه بناء الدولة الحديثة والعصرية وسبل الحفاظ عليها وتقوية شوكتها وتعزيز وترسيخ الانتماء الوطني والحوار الحضاري والثقافي وفقه العيش المشترك . ​