الفقي يكشف كواليس مفاوضات نقل وثائق "هيكل" إلى مكتبة الإسكندرية

كتب مصطفى علي

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن نقل وثائق وكتب ومؤلفات الكاتب الصحفي الراحل والأستاذ محمد حسنين هيكل لمكتبة الإسكندرية؛ جاء من أجل أن يستفاد منها جميع الشباب المصري والعربي والصحفيون أيضًا.

وأضاف الفقي، خلال حفل توزيع جوائز مسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم بدار الأوبرا، أن الأستاذ سيتحدث لكل الأجيال عن طريق مؤلفاته وكتبه ووثائقه التي تم نقلها، والتي تحمل فيض من الإجابات والتصورات، وتحمل وجهة نظره وثقافته وتاريخًا كبيرًا، وفي محاولة للتنوير، وإفساح المجال للمعرفة فيما بعد رحيله، ليواصل رسالته المعطاءة دون تردد ودون مناقشة.

وأكد أن نقل مكتبته من القاهرة لمكتبة الإسكندرية جاء في 37 صندوقًا كبيرًا في سيارة شبه مصفحة تحت إشراف الأمن الوطني والقومي.

وأكد "الفقي" أن مشاوراته حول نقل مكتبة الأستاذ إلى الإسكندرية جاء بحضور الدكتور نبيل العربي، وأعلنت هدايت تيمور قرينة الكاتب الراحل ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنها لا تأتمن أكثر من مكتبة الإسكندرية أن تضم هذه الثورة العلمية والفكرية والسياسية.

وتابع: "كانت أسرة الأستاذ كريمة، وحريصة على سلامة الكتب والأوراق، وجاء ذلك في حضور الدولة فهي ملك للشعب المصري، لنصل بالمعرفة والحقيقة لكل من يبغاها، الآن نحن سعداء بوصول الدفعة الكبيرة لوثائق الأستاذ، وهي في مرحلة التبخير، وهي مرحلة مبدأية قبل التصنيف تستمر 21 يومًا، والكل يهنأنا كمكتبة بهذه الإضافة، وهي تشريف حقيقي".

ووجه "الفقي" التحية لأسرة الأستاذ الراحل، قائلًا: "فقدنا البوصلة الحقيقية للوصول إلى الحقيقة برحيل هذا الرجل، ونفتقده في مواقف متعددة، وعودنا على الحس الوطني الصادق، أفاد الله الأجيال الحالية والتالية بعلمه وثقافته".