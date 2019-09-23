ياسمين فؤاد: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل البيئي العالمي

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة أولويات قمة المناخ خاصة بانضمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة.

وقالت فؤاد، على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع إلى التحول التنموي في كافة المجالات لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، لافتة إلى أن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية لكن ما يحدث حاليًا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد يطلق عليه التكيف مع التغيرات المناخية.

وعن الجهود الدولية التي تبذلها مصر، أوضحت الوزيرة، أن مصر قدمت إعلانًا سياسيًا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التي سيتم توفير التمويل لها خاصة أن 107 دول من أصل 190 دولة انضموا إلى الإعلان السياسي الذي اقترحته مصر بهذا الشأن، مضيفة أن 73 منظمة دولية انضمت أيضًا إلى الإعلان السياسي للتكيف لبذل مجهود إضافي للتصدي لتغير المناخ.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تترأس حاليًا مع بريطانيا التحالف الدولي، إضافة إلى رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي وتقوم بالفعل حاليًا بتغيير الأجندة الدولية للعمل البيئي من خلال وضع موضوع التكيف على أولويات قمة المناخ.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن مصر برئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي والتحالف الدولي للتكيف والقدرة على المواجهة تثبت أنها قادرة على قيادة العالم في ملفات العمل البيئ بما يخدم مصالح كافة الدول، لافتة إلى قيام مصر خلال الفترة الماضية بتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.