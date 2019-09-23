"النقل": اللواء حسين الجزيري رئيسا لهيئة سلامة الملاحة البحرية

كتب- أسامة عبد الكريم:

قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إعارة اللواء أركان حرب حسين مصطفى حسين الجزيري، من القوات المسلحة للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلفا للواء بحري خالد زهران الذي عاد لعمله الأساسي مستشارا بقطاع النقل البحري

وأكد الوزير في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي لضخ دماء جديدة في إحدى أهم الهيئات البحرية المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي

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