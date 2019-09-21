برلماني يشيد بتوافد المصريين من كل المدن الأمريكية لاستقبال الرئيس السيسي

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب سعيد حساسين، باستعداد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية.

وقال "حساسين"، فى بيان اليوم السبت، إن جموع المصريين توافدوا من مختلف المدن الأمريكية إلى نيويورك لاستقبال الرئيس، والتأكيد على مساندة مصر لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجهها داخليًا وخارجيًا، مشيدًا بوطنية وشجاعة المصريين بالخارج وحرصهم على استقرار الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد غادر القاهرة مساء الجمعة، القاهرة متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.