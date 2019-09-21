"القوى العاملة" تطلق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع

كتب- يوسف عفيفي:

أطلق وزير القوى العاملة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات التدريبية التي تتكون من 4 وحدات متنقلة لتجوب 27 محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني علي المهن المختلفة، بالقرى والنجوع بهذه المحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعهدت في عيد العمال الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون 2019 عاما للتدريب المهني، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بالمديريات، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وأكد أن جميع العاملين بالتدريب المهني بالديوان والمديريات بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الهدف ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني من معدات حديثة وأداء رفيع المستوى ليكون لدينا متدرب على مستوى عال.

وأضاف الوزير، أن هذه الوحدات تعتبر إحياءً لمنظومة أهملت منذ ما يقرب من 27 سنة حتى ترهلت، وتأتي عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل سكنه، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.

وقال الوزير، إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر.

وشارك وزير القوى العاملة، كل من، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الموارد المائية والري، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة القوى العاملة في تطوير وحدات التدريب المتنقلة التابعة لها.

وأعرب الوزراء، عن سعادتهم البالغة بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذي يليق بتطوير ملف التدريب المهني وتجديده، خاصًة في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين.

كما أعربوا عن ثقتهم البالغة بأن وزارة القوى العاملة انطلقت من خلال دورها المنوط بها، وإيمانها التام بأن التدريب الجيد هو السبيل للتشغيل الأمثل، وفتح فرص عمل جديدة للشباب، والانطلاق نحو آفاق المستقبل ببدء الشباب اقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز بنسبة كبيرة على التدريب الجيد.

وأضاف الوزراء، أن هذا بالفعل ما نفذته وزارة القوى العاملة عن طريق تدريب السيدات والشباب بالاستعانة بوحدات تدريب متنقلة ستجوب القرى والنجوع البعيدة والنائية، في إطار إطلاق مبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك"، لنقل الفكر التدريبي للمواطن في محل سكنه، الأمر الذي سيعود عليه بالنفع الكبير والانطلاق إلى مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة تقدم للمجتمع والدولة المصرية، برفع أسهم الاقتصاد وزيادة وريادة الإنتاج المصري.

وأكد وزير القوى العاملة في مؤتمر صحفي، عقب إطلاق الوحدات، أن الوزارة تهتم كل الاهتمام بملف التدريب وتطويره وتحسينه دائمًا في الفترة الحالية والمستقبلية، لما له من أهمية قصوى وارتباط وثيق بالتشغيل، خاصًة في ظل هذا التسارع الكبير في احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق التام مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لوحدات التدريب فترة تواجدها بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.

وتابع: هذا التعاون من شأنه أن يسهم في زيادة أعداد المتدربين في هذه الوحدات، لما سيرونه من تدريب جيد، وسنقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وزاد: سيكون هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل، وحل أي مشكلة فورًا بنجاح الاستراتيجية الجديدة في التدريب سيتم زيادة عدد وحدات التدريب المتنقلة لتغطية كافة القرى والنجوع في محافظات مصر، والتي لا يستطيع الشباب والسيدات بها الوصول إلى عواصم المدن والمحافظات للتدريب.

وأكد الوزير، أن تطوير وتجديد وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة، تم بشكل كامل بالجهود الذاتية بأيدي عمال وزارة القوى العاملة في الورشة الخاصة التابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، التي استخدموها الاستخدام الأمثل في عملية التطوير والتحديث لوحدات التدريب بجهود كبيرة مضنية منهم وبتمويل من صندوق التدريب والتأهيل.

كما أكد، أن العاملين في الوزارة يعملون جاهدين على ربط التدريب بالتشغيل لما بينهما من ترابط قوي يتطلب قدرًا كبيرًا من المسايرة بين رأس المال البشري ومتطلبات سوق العمل، من خلال إكساب الشباب بالمهارات المهنية اللازمة، وزيادة قدراته وإمكاناته، لإحداث نقلة نوعية في سوق العمل، وجعله مؤهلًا لقيادة قاطرة البناء التنمية، باعتبار المواطن المصري هو رأس مال الدولة المصرية.