صور- فرقة توشكى تتألق في أنجولا والجناح المصري يخطف الأنظار

كتب- محمد عاطف:

تفقدت وزيرة الثقافة، وماريا بيداد دي جيسوس وزير ثقافة أنجولا، جناح مصر في بينالي لوندا الدولي لثقافة السلام، الذي أقيم في قلعة فورتليزا دي ساو بحضور السفير حمدي سند نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير خالد حسن سفير مصر بأنجولا والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ضم الجناح المصري أكثر من (٣٥) عملا فنيا متنوعا منها النحت الزخرفي والتصوير على ورق للفنانين الهدى أحمد ومحمد العبد.

وشهد الحضور العرض الفني لفرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تألقت ونجحت في خطف الأنظار، مؤكدة أن الفنون لغة تواصل بين الشعوب، وأشعلت حفل الافتتاح بمجموعة من التابلوهات التي عبرت عن الموروث الشعبي المصري وتفاعل معها الجمهور الأنجولي برقصات إفريقية رافعين أعلام مصر التي زينت القلعة.​