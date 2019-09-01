بعد استقالة سعد الدين.. من يشغل منصب الأمين العام للبرلمان؟

كتب- أحمد علي:

وافق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على الاستقالة التي تقدم بها المستشار أحمد سعد الدين، من أمانة المجلس، الأمر الذي يستدعي تعيين أمين عام للبرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتختص هيئة مكتب مجلس النواب، بتعيين الأمين العام الجديد، وفقا لنص المادة "416" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على "يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح.".

وستعرض مصراوى، من خلال التقرير التالي أبرز الأسماء التي ارتفعت أسهمها في بورصة الترشيحات، لتتولى أمانة المجلس خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي استقال لإعارته للعمل بالبرلمان الإماراتي.

1- المستشار أحمد المهدي:

يعد المستشار أحمد المهدي، نائب الأمين العام لمجلس النواب، الأقوى حظوظا للفوز بمنصب الأمين العام، لاسيما أن رئيس البرلمان اعتمد عليه بصورة كبيرة في العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، وشغل المهدي منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعمل مستشارا قانونيا لوزارة السياحة.

ورغم أن المهدي كان من ضمن هيئة مستشاري رئيس البرلمان، إلا أنه تم اختياره منذ أشهر قليلة نائبًا للأمين العام.

2- المستشار محمد نصير:

هو نائب رئيس مجلس الدولة، وشغل المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمدة ٣ سنوات، ثم جرى تعيينه نائبًا مساعدًا للأمين العام، وسبق له العمل بأقسام ومحاكم مجلس الدولة ومنها: مستشارًا لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري، وعضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية لوزارات الصحة والمالية والنقل وملحقاتها، وعضوًا بالمكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وعضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوًا بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

3 - المستشار محمود فوزي:

فرض المستشار محمود فوزى اسمه بقوة على المرشحين لتولي منصب الأمين العام، وذلك بعدما أثنى عليه رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع قائلا: محمود تلميذي وهو قوة ضاربة، أنا من اكتشفته أثناء إعداد مسودة دستور 2014، وأيضا مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات.

ويشغل المستشار محمود فوزى، حاليا مستشار رئيس المجلس وشارك في العديد من اللجان القومية، ومنها لجنة إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 2015.

٤-المستشار عمر معوض

يشغل المستشار عمر معوض رئيس هيئة مستشاري وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وتردد اسمه بقوة من ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام لا سيما أن رئيس البرلمان أشاد في إحدى الجلسات بجهوده في العمل التشريعي للمجلس قائلا: "المستشار عمر معوض قليل الكلام لا يحب الظهور ولكنه يقوم بدوره على أكمل وجه ويجب الحفاظ عليه".