"البيئة" تشارك في افتتاح معرض "اجري تك" للزراعة المستدامة بسوهاج

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كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة في افتتاح معرض "اجري تك" للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي والمقام بجامعة سوهاج وبمشاركة وزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وجامعة سوهاج، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد الدكتور علي أبوسنة، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، أن دعم ريادة الأعمال يأتي على رأس أولويات وزيرة البيئة خاصة أن لديها في الفترة الحالية برنامج ترويج تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة والتي تقدم خدماتها بالمناطق الريفية والحضرية، مضيفًا أن وزيرة البيئة لا تسعى فقط لدعم المشاريع البيئية ولكن أيضا لتوفير فرص عمل للشباب من خلال الاستثمار بالمشاريع البيئية.

ويقام معرض "اجري تك" بالتعاون مع جامعة سوهاج بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وبرنامج ثمار المدعوم من الوكالة الألمانية "GIZ"، من خلال مشروع ترويج الشركات الصغيرة والمتوسطة "PSME"، وبالتعاون الوثيق مع محافظة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي.

ويضم المعرض كل ما يخص (الزراعة العضوية - الإنتاج الزراعي - المكافحة الحيوية - الأعلاف - المكنية الزراعية - التصنيع الزراعي - الطاقة الشمسية - التعبئة والتغليف - تدوير المخلفات الزراعية - الزراعة التعاقدية - البيوجاز - تصدير الحاصلات الزراعية)، كما يضم 32 شركة متخصصة في العديد من المجالات،

ومن المشروعات البارزة والمشاركة بالمعرض جاءت مؤسسة الطاقة الحيوية لإنتاج البيوجاز التابعة لوزارة البيئة والتي تقوم بتحويل المخلفات الحيوانية إلى غاز بيوجاز.

شارك في الافتتاح الدكتور علي أبوسنة، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة وشئون مكتب الوزير، نائبًا عن وزير الزراعة، وعصام الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج نائبًا عن المحافظ، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والمهندس محمد عيسى، رئيس مكتب جهاز شئون البيئة بسوهاج، وفريق إدارة الإعلام والتوعية البيئية بمكتب الجهاز بسوهاج، ومجموعة من المهندسين العاملين بالمكتب، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، وعدد كبير من العاملين بمديرية الزراعةّ.

واستمر المعرض 3 أيام في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الماضي، ويهدف إلى ربط المزارعين المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركات والمنشئات العاملة بالمجال الزراعي الصناعي وربطهم بسوق التصدير وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.